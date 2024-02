Bürgerkrieg in Österreich: Gedenken an 90 Jahre Februarkämpfe

Mit Kranzniederlegungen am Mahnmal der Opfer für ein freies Österreich und am Grab des Freiheitskämpfers und späteren Kärntner Landtagspräsidenten Hans Pawlik gedenkt die SPÖ Kärnten alljährlich der Ereignisse des 12. Februar 1934, als das Dollfuss-Regime mit Waffengewalt gegen den Republikanischen Schutzbund und die Sozialdemokratie vorging und der Demokratie in Österreich ein Ende setzte. Auch bei der heutigen Gedenkveranstaltung zum 90. Jahrestag erinnerte SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser an die hunderten Tote und zahlreichen Verletzten sowie an die neun Sozialdemokraten, die hingerichtet und die mehr als 1.200, die eingekerkert wurden.

Tragischer Gedenktag

„Der 12. Februar 1934 ist in Österreich ein besonders tragischer Gedenktag, denn hier schossen Österreicher auf Österreicher. Kärnten blieb verschont, doch spätestens seit dem 12. Februar 1934 waren die demokratischen Verhältnisse in der damals jungen Ersten Republik beseitigt: 1934 gingen die Christlich-Sozialen in Österreich daran, den sozialdemokratischen Schutzbund zu entwaffnen. Die Folge: Das austrofaschistische Regime von Dollfuß setzte auf Gewalt. Christlich-Soziale Heimwehren, das Bundesheer und die Polizei schossen auf sozialdemokratische Arbeiterverbände“, erinnerte Heinz Pichler vom Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen Kärnten in seiner Rede.