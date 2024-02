Neue FÃ¼hrung bringt frischen Wind ins „Pink Elephant“ beim Eisernen Tor

Ausgefallen, flippig und modern, ein wenig anders, lebendig, international und gerne auch einmal rosa; so hat sich das Pink Elephant bei seiner Eröffnung 2020 am Eisernen Tor in Graz vorgestellt—und so begrüßt es seine Gäste nach wie vor. Zu kulinarischen Tex-Mex-Kreationen und bunten Drinks aus aller Welt gesellt sich nun auch ein feuriger Touch Brasilien. „Mitten im Trubel, am Puls der Stadt und unter freiem Himmel, war das Pink Elephant für mich immer schon ein ganz besonderer Ort“, erzählt Beatriz Silva, „ich freue mich daher wirklich sehr, hier als Unternehmerin an der Zukunft dieses tollen Lokals aktiv beteiligt zu sein!“ Die gebürtige Brasilianerin und Wahl-Grazerin leitet das Pink Elephant vor Ort und bringt auch frischen Wind in das Gastrokonzept.

Erweitertes Konzept

„Wir haben unsere Bea als außergewöhnlich motivierte Mitarbeiterin kennen- und schätzen gelernt“, erklärt Alexander Knoll, „sie spiegelt die Seele des Pink Elephant genau so wider, wie wir es uns vorstellen—immer herzlich, manchmal laut und voller Lebensfreude.“ Authentisch-einladend soll es sein, mit mexikanischen Tacos, brasilianischen Cocktails und gelebter Gastfreundschaft, die jeden und jede mit offenen Armen empfängt. „Wir haben nach einer Person gesucht, der dieser Standort genauso viel bedeutet wie uns und die eigene Visionen mitbringt“, freut sich Simon, „Beatriz ergänzt die Führungsebene perfekt.“ Ein bisschen Ferne, neue Ideen, alte Vertrautheit, Sonnenstrahlen und tres amigos im Trubel der Altstadt.