„Stärkster Sonnensturm nach Jahren“ könnte fatale Folgen haben

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 18:30 / ©pexels

Der starke Sonnensturm könnte erhebliche Folgen haben, heißt es von der NASA. Die Eruption, welche am Freitag gemessen wurde, soll eine der heftigsten seit Jahren gewesen sein. Stürme dieser Stärke könnten Stromnetze lahmlegen, aber auch Navigationssignale stören. Ein Sonnenzyklus entspricht etwa 11 Jahren. In diesem Zyklus gibt es Intervalle mit starker und schwacher Aktivität. Seit Dezember 2019 nimmt die Aktivität der Sonne zu und bewegt sich aktuell in Richtung Maximum. Wir befinden uns derzeit im Zyklus Nummer 25, der noch bis 2030 andauern wird.