KAC: Floorball-Damen siegten in Linz

Am 10. Feber 2024 ging es für die KAC Floorball Damen nach Linz, wo ein spannendes Match gegen die Damenmannschaft des ASKÖ FSG Linz/Rum anstand. Die Rotjacken zeigten von Anfang an eine starke Leistung und erzielte insgesamt vier Tore. Jedoch kam es in den letzten beiden Minuten beinahe zu einer dramatischen Wendung, als Linz/Rum plötzlich zwei schnelle Tore erzielte und den Druck damit erhöhte. Jedoch behielten die Klagenfurterinnen die Kontrolle über das Spielgeschehen, was letztendlich dazu führte, dass sie mit einem verdienten 4:2-Sieg nach Hause fahren konnten.

©ÖFBV