Einbrecher durchsuchten Wohnung in Wolfsberg

Bislang unbekannte Täter brachen in eine unbewohnte Wohnung in Wolfsberg ein. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie Schmuck. „Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.