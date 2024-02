Kreativwettbewerb: Namensgeber für Kletterpark in Piber gesucht

Für alle Mittelschulen und Unterstufen-Gymnasien der Steiermark hat das Lipizzanergestüt Piber nun etwas Besonderes vorbereitet: Einen Kreativwettbewerb, mit dem Ziel, den jungen Schüler:innen schon früh die Möglichkeit zu bieten, ihr Können und ihre Talente mutig zu entfalten und dafür eine prominente Bühne bieten. Der Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Steiermark richtet sich an alle kreativen Köpfe in den steirischen Klassenzimmern, denn gesucht ist ein aussagekräftiger Name für den neu errichteten Kletterpark in Piber.

500 Euro und Saisonkarten

Gefragt sind Textideen rund um die Grundaufgabe des Gestüts, nämlich der Pferdezucht. Wording-Ideen, welche sowohl den Kletterpark als auch die Lipizzaner beziehungsweise die Pferdezucht mittransportieren, sind besonders willkommen. Bei einem Kreativwettbewerb gibt es die Möglichkeit für die gesamte Schulklasse, Saisonkarten für die Saison 2024 für den Kletterpark im Lipizzanergestüt Piber zu gewinnen und 500 Euro für die Klassenkasse.

Das Gestüt freut sich auf ausdrucksstarke Vorschläge

„Der Kreativwettbewerb für die Namensgebung unseres neu errichteten Kletterparks im Lipizzanergestüt Piber ist eine spannende Herausforderung für die Schüler:innen der steirischen Mittelschulen und Unterstufen. Auf diesem Weg können sie daran mitwirken, eine steirische Institution voller Tradition mit jungen und frischen Ideen mitzugestalten. Wir sind überzeugt davon, dass die innovativen Ideen, die aus diesem Wettbewerb hervorgehen, dazu beitragen werden, die Identität unseres Kletterparks und des Lipizzanergestüts Piber zu stärken. Wir freuen uns auf ausdrucksstarke Vorschläge, welche nicht nur den Kletterpark benennen, sondern auch unsere Verbindung zur Pferdezucht und unserer Tradition weiter vertiefen, während wir gleichzeitig neue Erlebnisse für unsere Besucher:innen schaffen“, so Gestütsleiter Erwin Movia.