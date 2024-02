Prozess gegen Stalker: Schrieb bis zu 167 Nachrichten pro Tag

Für eine Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land endet am Valentinstag eine Odyssee. Sie soll über Monate hinweg beharrlich verfolgt und in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt worden sein, heißt es in der Anklageschrift. Und damit nicht genug. Zum Teil erhielt die Frau bis zu 167 Nachrichten und elf E-Mails pro Tag. Ihr vermeintlicher Stalker muss sich am kommenden Mittwoch, dem 14. Feber 2024, wegen seiner Taten vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zur Richterin wurde Michaela Sanin bestellt.