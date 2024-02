Der Rosenmontag wird freundlicher und bringt bis zu 14 Grad

Am Montag nimmt der Störungseinfluss ab. Die Wolken lockern mit Nordwestwind zeitweise auf und es bleibt nach Süden zu weitgehend trocken, so die frohe Nachricht der GeoSphere Austria zum Wochenstart. Der eine oder andere Regenschauer soll in der Obersteiermark aber möglich sein, meist bleibt es aber auch hier trocken. In hohen Lagen könnte es auch schneien, jedoch nur oberhalb von 1100 Metern. In der Früh gibt es Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad, Tageshöchstwerte werden zwischen 7 und 14 Grad erwartet. Am mildesten soll es im Südosten werden.