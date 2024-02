Böllerdrama: Jugendlicher zahlt Preis für rücksichtslosen „Spaß“

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 07:43 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Am Samstag, dem 10. Februar 2024, ereignete sich auf dem Autobahnrastplatz Hainbach Süd an der A1 Westautobahn ein gefährlicher Vorfall. Drei Jugendliche aus dem Bezirk Vöcklabruck hatten nach einem Faschingsumzug bei einem der Jugendlichen zu Hause weitergefeiert. Auf dem Rastplatz angekommen, entschied sich einer der Burschen, einen Böller in die Herren-Toilette zu werfen, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein 16-jähriger Reisender aus dem Bezirk Tulln (NÖ) befand.

Böllerwurf endet mit Anzeige und Schock

Der Vater des 16-Jährigen reagierte sofort auf den Knall und sah mehrere Personen davonlaufen. Er konnte einen der Jugendlichen festhalten, während der Böllerwerfer sich der Polizei stellte. Glücklicherweise konnte der verletzte Jugendliche trotz des Knalltraumas seine Fahrt fortsetzen. Der 18-jährige Böllerwerfer wurde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt, blieb jedoch vorerst auf freiem Fuß.