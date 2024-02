Mann begrapschte Frau: Sie schrie um Hilfe, er zerrte sie aus dem Auto

Gegen 4.15 Uhr war eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land zu Fuß im Stadtgebiet von Klagenfurt in Richtung des Bahnhofes unterwegs. Dabei wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der ihr anbot, sie in seinem Auto mitzunehmen. Die Frau willigte ein und begab sich in das Fahrzeug. Während der Autofahrt berührte der Mann die 22-Jährige gegen ihren Willen mehrmals unsittlich. Nachdem die Frau lautstark um Hilfe rief, zerrte er sie auf der B 83 in Pörtschach am Wörthersee aus dem PKW und fuhr davon.

Beschreibung des Mannes zwischen 28 und 35 Jahre alt

ausländischer Akzent

schmale Statur

Körpergröße: 150 -160 Zentimeter

Angaben zum Auto Vermutlich „VI-“ Kennzeichen

Kl. Limousine – älteres Modell

Farbe blau

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach Zeugen. Hast du etwas beobachten können? Dann melde dich bei der Polizeiinspektion Pörtschach unter der Telefonnummer: 059133-2114.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2024 um 09:48 Uhr aktualisiert