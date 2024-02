Romantik vs. Realität: Equal Pay Day fällt auf den Valentinstag

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 09:40 / ©Montage: pixabay/5min.at

Der Equal Pay Day fällt in diesem Jahr auf den 14. Februar. Erst an diesem Tag haben Frauen das Gehalt erreicht, das Männer bereits bis zum 31. Dezember 2023 verdient haben. Das internationale Frauennetzwerk BPW – Business and Professional Women – hat für 2024 das Motto „Lohnschere schließen – Karrierechancen öffnen“ ausgegeben. Die aktuellen Zahlen basieren auf der Einkommensstatistik von 2022 und zeigen, dass der Gender Pay Gap trotz geringer Veränderungen weiterhin ein Problem ist.

Covid-19 hinterlässt kaum Verbesserungen für Frauen in der Arbeitswelt

Das Jahr 2022 war von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt, wobei sich die Arbeitsbedingungen für Frauen kaum verbessert haben. In den schlechter bezahlten Branchen sind weiterhin mehr Frauen vertreten, und nur zwei von zehn Vorstandsmitgliedern sind weiblich, so Rita Volgger, Präsidentin von BPW Austria.

©Sabine Heide Rita Volgger, Präsidentin BPW Austria

Frauen arbeiten rechnerisch 45 Tage unbezahlt

Der aktuelle Gender Pay Gap beträgt 12,4 %, leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet, dass Frauen rein rechnerisch 45 Tage unbezahlt arbeiten, was einer Differenz von etwa 5.800 Euro pro Jahr entspricht. Diese Einkommenslücke beeinträchtigt nicht nur den Lebensstandard, sondern reduziert auch die Pensionsansprüche von Frauen um durchschnittlich 37 %.

Regionale Unterschiede mit Lichtblick in Wien

Österreich weist im europäischen Vergleich ein deutliches geschlechtsspezifisches Lohngefälle auf. Regional variiert die Situation, mit einem vergleichsweise geringen Gender Pay Gap von 3,2 % in Wien, während in Vorarlberg eine besorgniserregende Lücke von 21,1 % besteht.