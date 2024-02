Zwei Kärntner Restaurants eröffnen Konkursverfahren

Ein Verfahren wurde über die bereits insolvente „The Renegade Gmbh“ aus Spittal an der Drau eröffnet, teilt der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung mit. Geführt wird ein amerikanisches Restaurant. Von der Insolvenz sind laut AKV zwei Dienstnehmer betroffen. Über die Höhe der Passiva gibt es derzeit noch keine näheren Informationen. Auch über das Restaurant „Weisses Rössl“ wurde ein Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, heißt es vom KSV1870. Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Beide Lokale werden vom selben Betreiber geführt. Zur Insolvenzverwalterin wurde Dr. Silvia Anderwald, Rechtsanwältin in Spittal, bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2024 um 11:15 Uhr aktualisiert