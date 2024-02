Klagenfurt „tief betroffen“ über Günter Brus Tod

Tief betroffen vom Ableben des österreichischen Malers, Aktionskünstlers und Schriftstellers Günter Brus zeigt sich Klagenfurts Kulturreferent, Stadtrat Franz Petritz. „Eine beeindruckende Persönlichkeit, die mit Radikalität und zugleich unglaublicher Sensibilität, aufsehenerregende Akzente gesetzt hat, hat die Bühne des Lebens verlassen. Ich bin stolz, dass wir in Klagenfurt mit Werken von Günter Brus die ‚theatergalerie‘ eröffnen konnten und erinnere mich sehr gerne an die persönliche Begegnung mit diesem besonderen Künstler“.

Er war ein „Grenzensprenger“

Der Name Günter Brus ist untrennbar mit dem Wiener Aktionismus verbunden. Mit seiner Kunst hat er wichtige gesellschaftskritische Anstöße gegeben, ging mitunter nicht nur an die künstlerischen, sondern auch an seine persönlichen Grenzen. Sein „Wiener Spaziergang“, in dem er als menschgewordenes Kunstwerk durch die Wiener Innenstadt ging, ist bis heute unvergessen. Seine letzte Ausstellung in Klagenfurt thematisierte Günter Brus als Bühnenbildner. Mit seinen Werken unter dem Titel „Ausflüge auf die Bühne“ und der Dauerausstellung von Burgis Paiers „Das große Welttheater“ wurden die Galerieräumlichkeiten im Jahr 2022 eröffnet.