Bundespräsidentlicher Empfang: Steirische Blumenpracht in Wien

Anlässlich des Valentinstages überbrachte eine festliche Delegation der Hoheiten der Steirischen Blumenstraße und des Tourismusverbandes Oststeiermark blumige Grüße aus der Erlebnisregion Oststeiermark. Die für zwei Jahre neu gewählten Blumenhoheiten wurden mit großer Herzlichkeit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg empfangen. Landeshauptmann Christopher Drexler lud sie in die Grazer Burg ein, während Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl ihre Bürotüren am Grazer Nikolaiplatz öffnete.

Blühende Highlights

Im Fokus des fröhlichen Austausches standen die neuesten Entwicklungen rund um die Steirische Blumenstraße und ihre touristische Bedeutung als Destination in unmittelbarer Nähe von Wien und Graz. Die Erlebnisregion Oststeiermark setzt in diesem Jahr Schwerpunkte auf Themen wie Nachhaltigkeit und die Präsentation ihrer fünf Erlebnisstraßen. Dazu gehören neben der Steirischen Apfelstraße, der Schlösserstraße, der Oststeirischen Römerweinstraße und der Straße der Musik auch die Steirische Blumenstraße.

