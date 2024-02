Grippewelle: So viele Kärntner lagen letzte Woche flach

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 12:30 / ©Polina Tankilevitch/Pexels

Die aktuelle Gesundheitssituation in Kärnten wirft einen Blick auf die sechste Woche der Jahre 2023 und 2024. Die Zahlen der gripalen Infekte, echten Grippefälle und Covid-19-Infektionen zeigen interessante Trends. Im Jahr 2023 verzeichnete Kärnten in Woche 6 insgesamt 3.640 gripale Infekte, 65 echte Grippefälle und 625 Covid-19-Infektionen, was zu 14.195 Krankenständen führte. Im Jahr 2024 stiegen die Zahlen auf 4.414 gripale Infekte, 269 echte Grippefälle und 141 Covid-19-Infektionen, bei einem Rückgang der Gesamtkrankenstände auf 13.888.

Infektionen steigen, Krankenstände sinken

Ein Vergleich mit Woche 5 zeigt, dass die Zahlen der Infektionen insgesamt zwar gestiegen sind, jedoch die Krankenstände im Vergleich zur Vorwoche gesunken sind. In Woche 5 des Jahres 2023 gab es 3.251 gripale Infekte, 65 echte Grippefälle und 496 Covid-19-Infektionen mit 13.674 Krankenständen. Im Jahr 2024 erhöhten sich die Zahlen auf 4.068 gripale Infekte, 194 echte Grippefälle und 199 Covid-19-Infektionen, bei einem weiteren Rückgang der Gesamtkrankenstände auf 13.573.

„Noch ist die Grippewelle nicht überstanden“

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, betont: „Noch ist die Grippewelle nicht überstanden, doch die Zahl der Krankenstände ist bei allen drei Erkrankungen – Grippe, grippalen Infekten und Covid-19 – im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Wer sich schützen möchte, sollte am besten häufig Händewaschen und desinfizieren. Und bei großen Menschenansammlungen ist das Tragen einer Maske ein sehr guter Schutz.“