Top-Verdiener in der Steiermark: Hier verdient man am besten

Die aktuellen Daten der regionalen Einkommensstatistik 2022 zeigen eine erfreuliche Entwicklung des Bruttoeinkommens in der Steiermark. Der durchschnittliche jährliche Brutto-Jahresbezug stieg um 4,8 Prozent auf 37.295 Euro. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg über die letzten 20 Jahre stärker war als die Preiserhöhungen, was zu einem deutlichen Anstieg des realen Bruttoeinkommens und der Kaufkraft geführt hat.

Graz-Umgebung führt an

Im Bezirk Graz-Umgebung verdienen die Steirer am besten. Die Steiermark bleibt im Bundesländervergleich knapp unter dem österreichischen Durchschnitt von 37.970 Euro. Insgesamt ist das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines Steirers auf 44.774 Euro gestiegen, bei Frauen auf 28.781 Euro. Martin Mayer von der Abteilung 17, Referat Statistik und Geoinformation, hebt hervor, dass auch das jährliche Netto-Medianeinkommen gestiegen ist. Das Netto-Jahreseinkommen eines Mannes in Vollzeit beträgt im Durchschnitt 37.702 Euro und einer Frau 32.185 Euro.

Frauen verdienen 14 Prozent weniger als Männer

Interessanterweise verdienen Menschen in den Bezirken Graz-Umgebung und Leoben am besten, während Liezen und die Südoststeiermark die niedrigsten Einkommen aufweisen. Trotz dieser Unterschiede ist die Kaufkraft in der Steiermark deutlich gestiegen, während der „Gender Pay Gap“ zwischen Männern und Frauen sich etwas vergrößert hat. Frauen verdienen nun 14 Prozent weniger als Männer, jedoch variiert diese Lücke je nach Region und Beschäftigungsstatus.