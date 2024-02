Umfrage zeigt: So viele Steirer sind gegen die ORF-Landesabgabe

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 13:26 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Die Ablehnung der ORF-Landesabgabe in der Steiermark bleibt stark, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Laut der Hajek-Umfrage sind 88 Prozent der Steirer gegen die Landesabgabe des ORF. Diese klare Haltung spiegelt sich auch in der NEOS-Petition wider, die bereits von 6500 Menschen unterzeichnet wurde.

88 Prozent der Steirer fordern ein Ende der ORF-Landesabgabe

Die Umfrage, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Hajek im Dezember und Jänner unter 1000 Steirer ab 16 Jahren, zeigt ein eindeutiges Bild: 72 Prozent sind für die Abschaffung der ORF-Landesabgabe, weitere 16 Prozent neigen dazu zuzustimmen. Lediglich 7 Prozent sprechen sich dagegen aus, während 5 Prozent keine Angabe machen.

NEOS im Kampf gegen ORF-Landesabgabe

NEOS-Chef Niko Swatek betont die Wichtigkeit der Entlastung für die Steirer und sieht den klaren Widerstand in der Bevölkerung als ein starkes Signal. Insgesamt haben NEOS, unterstützt von FPÖ und Grünen, einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingereicht, um die Landesabgabe zu überprüfen. Ein Rechtsgutachten von Wolfram Proksch kommt zu dem Schluss, dass die Abgabe verfassungswidrig ist. Mit breiter Zustimmung in der Bevölkerung und einem Drittelantrag im Landtag rechnen die NEOS mit einem zeitnahen Urteil des VfGH noch in diesem Jahr.