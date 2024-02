Nachhaltig Wohnen: Graz führt Mieterstrommodell ein

Bürgermeisterin Elke Kahr stellte die Innovationen in einer Pressekonferenz vor. Um den steigenden Bedarf an Beratung in Wohnungsfragen zu decken, bietet die Wohnungsinformationsstelle erweiterte kostenlose Energieberatungsdienste an. Gleichzeitig führt Wohnen Graz innovative Strommodelle ein, die darauf abzielen, die Kosten zu senken und die Energieeffizienz zu steigern.

Grazer Pioniergeist: Pilotprojekt sorgt für Eigenstrom und Kostenersparnis

Ein Pilotprojekt mit einer Photovoltaikanlage in der Schippingerstraße ermöglicht den Bewohnern, ihren eigenen Strom zu produzieren und überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen, was zu erheblichen Einsparungen bei den Stromkosten führt.

©Rene Frühwirt Schippingerstraße

Graz setzt auf Mieterstrom

In Zusammenarbeit mit der Energie Graz wurde ein Mieterstrommodell eingeführt, bei dem Bewohner zu einem besonders niedrigen Tarif lokal produzierten Strom erwerben können. Dieses Modell erfreut sich großer Beliebtheit und wird voraussichtlich in weiteren Wohngebieten eingeführt.

©Stadt Graz/Fischer Gruppenfoto v.l.n.r.:, René Stangl, Mag. Gerhard Uhlmann, Bgm. Elke Kahr, Barbara Horst, DI (FH) Juliane Tartler, Rene Frühwirt.

Mieterstrominitiative in Kooperation mit Energie Graz im Grünanger In Partnerschaft mit der Energie Graz wurde erfolgreich das erste Mieterstromprojekt umgesetzt. Die Energie Graz hat die Anlage auf den Dächern der neuen Gemeindewohnhäuser Am Grünanger, die im April 2023 übergeben wurden, errichtet, und für Wohnen Graz entstehen dabei keine Kosten. 99 Prozent der 60 Mieter haben sich dem Mieterstrommodell bereits angeschlossen. Sie profitieren von einem besonders günstigen Tarif (13,90 Cent/kWh) für lokal erzeugten Strom, der auf den eigenen Dächern produziert wird.

Die Bewohner genießen dabei den Vorteil, dass keine Kosten für Errichtung, Wartung und Abrechnung anfallen. Die nächste Umsetzung ähnlicher Anlagen ist bereits