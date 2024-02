Schuhabdrücke hinterlassen: Kamera filmte Einbrecher bei der Tat

In der Nacht auf den heutigen Montag, den 12. Feber, kam es in einem Firmengebäude in Grafenstein zu mehreren Einbrüchen. Als allererstes hatten es die zwei unbekannten Täter auf die Werkstatt einer Firma abgesehen. Die beiden wurden an drei Tatorten von einer Überwachungskamera gefilmt. Schuhsohlenabdrücke wurden ebenso an sämtlichen Tatorten hinterlassen. Ihr Einbruchswerkzeug: vermutlich ein Schraubendreher mit Flachkopf.

Zeitlicher Tatablauf laut Polizei Zwischen 3.13 und 3.20 Uhr: Einbruch in Werkstatt

3.45 Uhr bis 3.59 Uhr: Einbruchsversuch in Büroräumlichkeiten über Fenster und Eingangstüre

Vor 4.45 Uhr: Aufbruch des Fensters zur Tischlerei

Zwischen 5 und 5.29 Uhr: Schlüsseltresor aufgebrochen

Unbekannter Zeitpunkt: Einbruch in andere Firma, Diebstahl eines Kaffeevollautomaten

Kleingeld und Reifemontier-Eisen weg

Zuerst dürften sie die Türe zur Werkstatt einer Firma aufgebrochen haben, wie die Polizei berichtet. Die Täter kamen so dann auch ins Bürogebäude. „Im Zuge des Einbruchsdiebstahls wurden Kleingeld in bislang unbekannter Höhe sowie ein Reifenmontiereisen gestohlen“, heißt es weiter.

Büro wurde zum nächsten Ziel

Danach ging es an ihr nächstes Ziel, das Büro einer anderen Firma. Sie versuchten, zuerst durch ein Fenster und anschließend durch die Eingangstüre in das Büro zu gelangen – aber ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden.

300 Euro gestohlen

„Zu einem unbekannten Zeitpunkt, jedoch vor 4.45 Uhr, brachen die unbekannten Täter, vermutlich mittels Schraubendreher, das am Parkplatz gelegene Fenster einer Tischlerei auf und gelangten so ins Firmengebäude“, schildern die Beamten den weiteren Ablauf des Einbruches. Aus einer Handkassette konnten sie zirka 300 Euro Bargeld erbeuten.

Schlüssel machten weiteren Einbruch zum leichten Spiel

Gegen 5 Uhr brachen die Täter einen Schlüsseltresor auf, der sich bei der Werkstatt einer Firma befindet. Mit den Schlüsseln war es für sie dann ein leichtes Spiel, in das Firmeninnere zu gelangen. „Die Büroräumlichkeiten wurden durchsucht, gestohlen wurde jedoch nichts.“

Kaffeevollautomat erbeutet

Noch unbekannt ist der Zeitpunkt, wann die Einbrecher in das Innere eines anderen Unternehmens gelangen. Den Zugang verschafften sie sich durch ein Fenster im Osten des Gebäudes. Ihre Beute: Ein Kaffeevollautomat.