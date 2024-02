Einbruch in Hermagor: Diebesgut ist tausende Euro wert

Bisher noch gänzlich unbekannte Täter sind in der Nacht auf den 12. Februar in eine Hermagorer Firma eingebrochen. Dazu haben sie erst den Maschendrahtzaun rund um das Betriebsgelände aufgeschnitten und dann die Eingangstür in den Verkaufsraum aufgebrochen. Aus diesem stahlen sie dann drei Motorsägen im Wert von mehr als 5.000 Euro. Weiters wurden die beiden Kennzeichen-Tafeln eines am Betriebsgelände abgestellten Kleintransporters gestohlen.