Asiago wartet: VSV „muss“ gewinnen

Derzeit liegen die Villacher auf Rang 6, es sind nur noch fünf Matches im Grunddurchgang zu absolvieren. Mit einem Sieg würde man wichtige drei Punkte sammeln, um weiterhin in den Top 6 zu bleiben und sich somit direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Und statistisch gesehen sieht es nicht schlecht aus: Gegen Asiago hat man von sieben Spielen gleich sechs gewinnen können – jedoch ging es oft ganz knapp her. So auch im November: Beim ersten Spiel gegen Asiagon in dieser Saison konnte sich der VSV mit 4:3 erst in der Verlängerung durchsetzen.

„Wir müssen gegen Asiago gewinnen“

„Jetzt kommt die absolut wichtigste Zeit des Jahres, spätestens jetzt startet für uns die Playoff-Zeit. Die Spieler hatten zuletzt drei Tage frei, um zu regenerieren und den Kopf ein wenig für kurze Zeit vom Eishockey frei zu bekommen. Danach haben wir sehr hart und intensiv trainiert und uns sehr gut auf die kommenden Aufgaben vorbereitet“, erklärt VSV-Headcoach Marcel Rodman. Gegen Asiago müsse man gewinnen – „ohne Wenn und Aber“.