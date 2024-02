Im Spitzenspiel: KAC möchte CHL-Qualifikation fixieren

In einem wahren Topspiel treffen am Dienstag, den 13. Februar, Tabellenführer KAC und sein erster Verfolger Fehérvár aufeinander. Während der KAC seit mehr als einem Monat die Tabelle anführt, liegen die Ungarn acht Punkte zurück – Fehérvár hat allerdings auch noch ein Spiel mehr auszutragen. Die Rotjacken können sich in der Partie jedenfalls bereits für die Champions Hockey League qualifizieren. Generell benötigt der KAC in den verbleibenden vier Partien des Grunddurchgangs nur noch zwei von zwölf möglichen Punkten, um das zu schaffen.

Vorzeichen für CHL-Quali stehen gut

Und die Vorzeichen stehen gut, präsentierte man sich doch zuletzt in überragender Form. Vor der Länderspielpause konnten zwei klare Siege gegen Pustertal (7:1) und im Derby gegen den VSV (6:1) eingefahren werden. Generell endeten zwölf der letzten 14 KAC-Auftritte mit einem Sieg. Auf eigenem Eis ist man außerdem das erfolgreichste Team der Liga, nur vier von 22 Heimspielen hat man nicht gewinnen können.

Fehérvár möchte bestes Ergebnis nach Grunddurchgang einfahren

Fehérvár wiederum kann das beste Ergebnis nach dem Grunddurchgang in diesem Jahr überbieten. Das waren bisher zwei dritte Plätze, derzeit ist noch alles zwischen Platz 1 und 4 im Bereich des Möglichen.