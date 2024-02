„Kein Problem“: Mann bedroht 80-Jährige mit Messer – dann weint sie

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 18:32

Heute Nachmittag, am 12. Februar gegen 14.15 Uhr, wurde eine 80-jährige Frau aus Villach am Drauradweg in der Nähe der St. Magdalenerstraße von einem Mann mit einem Messer bedroht. Dieser forderte die 80-Jährige auf, das Geld, dass sie eingesteckt habe, herauszugeben. Da diese aber kein Bargeld bei sich hatte und zu weinen begann, soll sich der Mann mit den Worten „Kein Problem, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag“ verabschiedet haben.

80-Jährige wurde nicht verletzt

Die 80-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt, ging aber geschockt zur Polizeiinspektion Trattengasse und meldete den Vorfall. Dort wurde sofort eine Fahndung veranlasst, woraufhin auch ein erster Verdächtiger gefasst werden konnte. Nach einer Gegenüberstellung wurde er jedoch wieder entlassen, da er nach Angaben der 80-Jährigen nicht als Täter in Frage komme.