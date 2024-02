Skiunfall mit 9-Jähriger: Vater will sie überholen – dann stürzen beide

Eine 9-jährige, deutsche Schülerin ist heute Vormittag, gegen 9.15 Uhr, am Klippitztörl mit ihren Skiern unterwegs gewesen. Als der eigene Vater (49 Jahre alt) an ihr vorbeifahren wollte, setzte das Mädchen zum Linksschwung an und es kam zur Kollision zwischen ihnen. Beide stürzten daraufhin und die 9-Jährige klagte daraufhin über Schmerzen in der linken Schulter, heißt es seitens der Polizei. Sie konnte noch bis zur Talstation fahren und wurde anschließend mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Mittlerweile befindet sie sich wieder in häuslicher Pflege.