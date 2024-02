Spendensammler-Betrug flog auf, als Klagenfurter diesen Fehler bemerkte

In Waidmannsdorf

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 19:52 / ©RK/Kundigraber

Wie die Polizei heute berichtet, hätten gegen 17.40 Uhr in Waidmannsdorf zwei Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren an Wohnungen angeläutet. Dort haben sie sich dann als Spendensammler vom Roten Kreuz ausgegeben. Beide trugen einen roten Pullover mit einem gefälschten bzw. nachgemachten Aufnäher, welcher ein Rotes Kreuz auf weißem Hintergrund darstellte. Was fehlte, war die Aufschrift „Österreichisches Rotes Kreuz“.

Als Klagenfurter die Polizei rufen will, fliehen die Täter

„Zumindest einer der beiden Täter wird als nordafrikanischer Abstammung beschrieben, sprach gebrochenes Deutsch, war schlank und trug eine schwarze Hose“, so die Polizei. Zum zweiten Täter seien keinerlei Details bekannt, da sich dieser im Hintergrund aufhielt. Angezeigt wurde die Sachlage von einem 64-jährigen Klagenfurter, der selbst beim Roten Kreuz ist. Als er den vermeintlichen Nordafrikaner ersuchte, sich auszuweisen, zeigte dieser für wenige Bruchteile einer Sekunde ein „undefinierbares Stück Plastik“ her. Als der 64-Jährige meinte, er rufe nun die Polizei, flüchteten die Täter.

Nun wird vor Betrügereien gewarnt

Eine Fahndung ist bislang noch negativ verlaufen. Da weder der 64-Jährige noch andere Bewohner des Gebäudes den Betrügern Geld gegeben haben, sei dort kein Schaden entstanden, erklärt die Polizei. Sowohl das Rote Kreuz als auch die Polizei warnen nun vor solchen Betrügereien. „Echte Rote Kreuz Mitarbeiter sammeln zwar auch Spenden, jedoch führen diese ein Tablet mit sich und nehmen niemals Bargeld an. Die Spenden erfolgen in der Regel bargeldlos bzw. über Dauerauftrag“, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei.