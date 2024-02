„Frist vor Tagen abgelaufen“: Jetzt warnt die Wirtschaftskammer

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 21:15 / ©WKO/ Pixabay / StartupStockPhotos

Die österreichische Wirtschaftskammer warnt aktuell vor derzeit kursierenden Fake-Mails. Betriebe werden darin aufgefordert, Firmendaten zu aktualisieren. Die Aufforderung soll den Eindruck vermitteln, von der WKO zu stammen. Die Wirtschaftskammer stellt klar: „Wir verschicken nie solche Aufforderungen.“

„Sofort löschen“

Die „falschen“ Mails seien vor allem anhand zweier Merkmale erkennbar: am Betreff, in dem es heißt „Achtung! Letzte Erinnerung aufgrund nicht verarbeiteter Firmendaten!“ und an der simulierten Absender-Mailadresse „Wirtschaftskammer Österreich [email protected]“. Jedem, der die Mail erhalten hat, wird von der Wirtschaftskammer geraten, keine Daten anzugeben und die Mail sofort zu löschen.

So sieht die Fake-Mail aus

©WKO

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2024 um 21:18 Uhr aktualisiert