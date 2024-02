Traumwetter am Dienstag: Nebel und Wolken machen schnell der Sonne Platz

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 21:36 / ©5 Minuten

Der Dienstag wird in Kärnten wieder zunehmend sonnig. „Die morgendlichen Wolken- und Nebelfelder machen größtenteils bald der Sonne Platz. Bis gegen Mittag bewölkt oder nebelig sein kann es in Unterkärnten, etwa im östlichen Klagenfurter Becken“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Teilweise ist auch leichter bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord spürbar. Während es in der Früh noch streckenweise leicht frostig sein kann, dürften die Temperaturen bis zum Nachmittag auf stellenweise sogar bis zu 12 Grad ansteigen.