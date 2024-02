Narrisches Wetter: So wird der Faschingsdienstag

„In der Früh und am Vormittag halten sich entlang der Alpennordseite sowie im Norden viele Wolken und gebietsweise regnet oder schneit es dort bis in den Vormittag hinein noch leicht, bei einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1.100 Metern Seehöhe. Sonst ziehen vor allem im Osten anfangs noch Restwolken durch, im Süden setzt sich bereits am Vormittag meist die Sonne durch“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Sonne ab Mittag

Ab Mittag nimmt das narrische Wetter im ganzen Land aber ein Ende: Die Wolken lockern auf und die Sonne setzt sich durch. Es weht vor allem im Norden und Osten Österreichs ein mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind. Im restlichen Land bleibt der Wind schwach. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 12 Grad.