„Folscher 50er“: Das Wichtigste zum Faschingsdienstag in Graz

Zahlreiche Grazer strömen heute verkleidet in die Innenstadt, um gemeinsam zu feiern. Den Auftakt für das Fest gibt der Faschingsumzug, der um 12.15 bei der Grazer Oper startet. Die Route verläuft anschließend über den Opernring über die Herrengasse zum Hauptplatz, wo der Marsch der Verkleideten seinen Abschluss findet.

Fahr- und Parkverbote

In der Zeit zwischen 11.30 bis 14.30 Uhr herrscht deshalb Fahrverbot in den Bereichen Burg- und Opernring bis Eisernes Tor, Franz-Graf-Allee, Girardi- und Hamerlinggasse. Ein Halte- und Parkverbot gibt es zwischen 6 und 20 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee, der Neutorgasse 25-33 sowie der Landhausgasse (vor dem Joanneumsviertel).

Zu den Öffis

Von etwa 12 bis 15.15 Uhr verkehren keine Straßenbahnen in der Herrengasse. Zwei Ersatzbuslinien werden ab dem Jakominiplatz errichtet (Richtung Asperngasse beziehungsweise Andritz). Wer einen Behördenweg zu erledigen hat, der hat bis 12 Uhr dafür Zeit. Online ist dies über die Digitale Stadt Graz immer möglich.

