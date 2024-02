Bus-Umleitung am Samstag: Diese Haltestellen werden nicht bedient

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 07:13 / ©5 Minuten

Am kommenden Samstag, dem 17. Februar 2024, finden im Bereich der Wörthersee Süduferstraße Baumschlägerungsarbeiten statt. Deshalb wird die Straße voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Bus-Umleitung

Die Linie 8 fährt in diesem Zeitraum in beiden Richtungen eine Umleitung über die Leopold-Figl-Straße, die Glanfurtgasse und den Südring. Die Haltestellen Sylvesterweg, Höhenweg und Gasthaus Rösch werden aus diesem Grund nicht bedient. Im Fall von Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin am Sonntag, dem 18. Februar 2024.