FairYoungStyria-Preise für globales Lernen: Das sind die Gewinner 2023

Der Preis wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen, um jene Schulen auszeichnen, die sich nicht nur mit globalem Lernen auseinandersetzen, sondern durch konkrete Projekte vom Wissen ins Tun kommen. Teilnehmen am FairYoungStyria-Preis können steirische Schulen der Primarstufe, Sekundarstufe I und II – vergeben werden zehn Preise, die mit jeweils 500 Euro dotiert sind.

Globale Verantwortung: Projekte leisten wichtigen Beitrag

„Die Initiative FairStyria steht für globale Gerechtigkeit und für einen solidarischen Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern – bisher hat das Land Steiermark rund 1.400 Projekte in Ländern des globalen Südens mit mehr als neun Millionen Euro unterstützt. Mit dem Fair YoungStyria-Preis zeichnen wir steirische Schulen aus, die sich mit globalem Lernen in der Praxis auseinandersetzen und so einen wichtigen Beitrag für eine Transformation der Gesellschaft in Richtung Solidarität und globale Verantwortung leisten. Die prämierten Projekte reichen heuer von ,Biodiversität im Schulgarten‘ über ,Nachhaltige Perspektiven für plastikfreie Gewässer‘ bis hin zu künstlerischen Interpretationen der 17 Nachhaltigkeitsziele. Danke an die Projektbetreuerinnen und -betreuer, die Direktorinnen und Direktoren sowie vor allem auch an die Schülerinnen und Schülern für ihr großartiges Engagement!“, gratuliert Landesrat Amon.

©Land Steiermark/Binder Landesrat Werner Amon gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern des FairYoungStyria-Preises 2023