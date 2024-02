Gewagter Sprung von Fels endete im Krankenhaus

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 08:35 / ©ÖAMTC/Schornsteiner

Gegen 16 Uhr fuhr ein 14-jähriger niederländischer Staatangehöriger mit seinen Schiern auf der rot markierten Piste 4 im Schigebiet Hochzillertal in Kaltenbach talwärts, als er den organisierten Schiraum verließ und über ein kurzes, bewaldetes Stück in Richtung Platzalm weiterfuhr. Der Wintersportler sprang in weiterer Folge über einen etwa fünf Meter hohen Felsabsatz hinaus und landete auf der flachen Piste.

Schwere Beinverletzung

Dabei kam der Bursche zu Sturz und zog sich dabei schwere Beinverletzungen und eine Kopfverletzung unbestimmten Grades zu. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Pistenrettung musste der Verletzte vom Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht werden.