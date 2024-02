Kritik an Baderegeln: „Epileptiker und Geisteskranke ausgeschlossen“

Die Hygieneregeln der Badeordnung des beliebten Naturbades in Eggersdorf sorgen derzeit für Aufruf. „Wir ersuchen um größte Sauberkeit in der gesamten Badeanlage“, so heißt es eingangs, was noch nicht verwundert. Dann aber folgt eine Auslistung der Personen, die vom Badebetrieb ausgegrenzt werden. „Ausgeschlossen vom Besuch des Bades sind Personen, die mit ansteckenden Krankheiten, offenen Wunden, mit Hautausschlägen oder anderen Anstoß erregenden Krankheiten behaftet sind. Ferner ausgeschlossen sind Epileptiker, Geisteskranke und Betrunkene“, heißt es in der Ordnung.

©Screenshot Baderegeln Naturbad Eggersdorf

Antidiskriminierungsstelle reagierte

Einem Badegast ist diese Richtlinie besonders sauer aufgestoßen. Er wendete sich anschließend an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark, welche die Bezeichnung „geisteskrank“ als herablassend bewertete. Personen, die an Epilepsie leiden können zudem einen Behindertenausweis einfordern, weshalb eine Ausgrenzung dieser Menschen nicht alleinig „moralisch, sondern auch rechtlich“ verwerflich sei, hieß es von der Stelle. Im September 2023 langte deshalb ein Schreiben bei der Gemeinde Eggersdorf ein, mit dem Appell, die Badeordnung entsprechend anzupassen. Darauf reagierte die Gemeinde nicht, auch nach einer zweiten Nachricht im November behielt die Badeordnung ihren Wortlaut.

Vorgaben sollen umgesetzt werden

Auf Anfrage von 5 Minuten hieß es am heutigen Dienstag, den 13. Februar 2024, dass die Causa in Bearbeitung sei. „Sie wird noch vor Saisonbeginn entsprechend der Vorgaben umgesetzt werden“, beteuert Ulrike Gollner von der Marktgemeinde Eggersdorf gegenüber 5 Minuten. Wie das im Konkreten aussehen wird, lässt sich aus derzeitiger Sicht aber noch nicht sagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2024 um 11:15 Uhr aktualisiert