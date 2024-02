Steirische Blumenhohheiten überbrachten Valentinsgrüße

Den Anfang machte Blumenkönigin Elisa I., die mit ihren beiden Blumenprinzessinnen Laura und Anna-Sophie ihre Blumengrüße in der Grazer Burg überbrachte. Die Blumenhoheiten repräsentieren den „Verein der Steirischen Blumenstraße″, ein Zusammenschluss der Tourismusverbände von insgesamt elf steirischen Gemeinden in der Oststeiermark (St. Kathrein am Offenegg, Pöllauberg, St. Jakob im Walde, Strallegg, Wenigzell, Vorau, Waldbach-Mönichwald, Fischbach, Miesenbach bei Birkfeld, St. Lorenzen am Wechsel, Hartberg). Bunte Sträuße überbrachte auch Blumenkönigin Verena I, die seit Februar 2023 die Arbeitergemeinschaft für Gärtner und Floristen vertritt. Sie ist als Floristin in der Florathek in Graz tätig und hält als Verena I. die Tradition der Blumenkönigin, die vor mittlerweile 70 Jahren eingeführt wurde, hoch.

©Land Steiermark Landeshauptmann Christopher Drexler mit Blumenkönigin Verena I. ©Land Steiermark Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang mit Blumenkönigin Verena I.

„Tag der Liebe“ wurde ersten nach Zweiten Weltkrieg zum Brauch

„Nicht zuletzt durch die gute Arbeit und die Verdienste der steirischen Gärtner und Floristen genießt der Blumenschmuck in der Steiermark einen besonderen Stellenwert. Wir freuen uns daher über den Besuch der Blumenhoheiten mit ihren Delegationen und möchten uns herzlich für die prächtigen Blumensträuße bedanken. Der Blumenschmuck steht für die außergewöhnliche Handwerkskunst mit der die Betriebe die Steirerinnen und Steirer das ganze Jahr über versorgen”, danken Drexler und Lang den steirischen Blumenhoheiten für ihre traditionellen Valentinstagsbesuche. Im deutschsprachigen Raum verbreitete sich der Brauch, am „Tag der Liebe” Blumen mit roten Herzen zu verschenken, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Er geht auf den Heiligen St. Valentin, den Schutzpatron der Liebenden zurück.