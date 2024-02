Das Junge Theater Klagenfurt sucht Schauspieler

Das Junge Theater Klagenfurt sucht junge Schauspieler für die aktuelle Produktion „Jugend ohne Gott“. „Ohne Gott kann man das Stück von Ödön van Horvath vielleicht spielen, aber nicht ohne Jugend“, scherzt Regisseurin Angie Mautz. Gesucht werden junge Menschen zwischen 14 und 25, die Theaterluft schnuppern wollen. Vorerfahrung ist nicht notwendig. Wichtig ist es, viel Begeisterung und ein wenig Freizeit mitzubringen.

Voranmeldung

Was braucht es, um zum Casting eingeladen zu werden? Das Junge Theater Klagenfurt (JTK) bittet um Voranmeldungen. Die Einschreibung soll folgendes enthalten: Ein Foto, das Alter, die Kontaktdaten und ein paar Sätze, warum man sich fürs Theater interessiert. All das muss bis spätestens 4. März bei folgender E-Mail-Adresse eingelangt sein: [email protected]

Casting

Das Casting findet am Sonntag, dem 10. März ab 16 Uhr in der klagenfurter ensembles Theaterhalle 11 am Messegelände in Klagenfurt statt. Wer es ins Schauspielteam des JTK schafft, ist ab 4. April schwer beschäftigt. Denn dann beginnen die Proben zu „Jugend ohne Gott.“

Wo Talente aufleben!

Jungen Talenten wird hier die Möglichkeit geboten, sowohl auf als auch hinter der Bühne

Theatererfahrung zu sammeln. Geleitet von einem professionellen Setting kann jeder ganz tief in das geheimnisvolle Leben eines Theaters eintauchen. Das Stück wird mit Jugendlichen und Profischauspielern erarbeitet. Schritt für Schritt, vom Text über die Bühne, vom Licht bis zu den Kostümen. Das Junge Theater Klagenfurt der Beginn für junge SchauspielerInnen. Einige haben hier ihre ersten Erfahrungen gesammelt, die ersten Nervenzusammenbrüche überstanden und die ersten Erfolge gefeiert.