Fasching geht ins Finale: So bunt feiert Klagenfurt

Der traditionelle Faschingsumzug in Waidmannsdorf fiel heuer bekanntlich leider ins Wasser. Aber deshalb ist in Klagenfurt noch lange nicht Schluss mit lustig! Auch wenn das bisherige Faschings-Hauptevent der Stadt ausfällt, gibt es dennoch zahlreiche Gelegenheiten, ausgelassen die fünfte Jahreszeit zu feiern. Dank des Engagements zahlreicher Gastronomen und Institutionen geht es am heutigen 13. Feber 2024, Schlag auf Schlag.