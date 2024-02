In Straßengraben überschlagen: 56-Jährige tot aus Klein-LKW geborgen

Gestern Abend, gegen 18.10 Uhr, war die 56-jährige Niederösterreicherin mit einem Klein-LKW auf der Landesstraße in Pottenstein in Richtung Piesting unterwegs. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache ist sie daraufhin links von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Stein touchiert und ist in weiterer Folge in den rechten Straßengraben geschleudert, wo sie sich überschlagen hat. Der Rettungshubschrauber eilte zur Hilfe, konnte schlussendlich aber nur mehr den Tod der 56-Jährigen feststellen.