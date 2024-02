Wolfsberger Unternehmen schlitterte in die Pleite

Über das Vermögen der PLASFOUR GmbH in Wolfsberg wurde am Dienstag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Als Gründe der Insolvenz wird laut dem AKV Europa und dem Kreditschutzverband von 1870 angeführt, dass mit den Coronamaßnahmen massive Umsatzrückgänge verbunden waren und daraus auch eine Fälligstellung eines Gläubigers in der Höhe von rund 97.000 Euro resultierte. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Handel mit Waren aller Art – insbesondere mit Nahrungsmitteln und Kosmetikartikeln.

Überschuldung von 150.700 Euro

Derzeit ist nicht bekannt, ob eine Fortführung des Betriebs sowie der Abschluss eines Sanierungsplans angedacht sind. Von der Insolvenz ist ein geringfügig beschäftigter Dienstnehmer betroffen. Passiva in Höhe von 190.000 Euro stehen Aktiva in Höhe von 39.300 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine vermögensrechtliche Überschuldung von 150.700 Euro. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 25. März 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Wolfsberger Rechtsanwalt Christian Thon bestellt.