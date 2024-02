Von Ast erschlagen: Toter lag eine Nacht lang im Wald

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 13:17 / ©Pixabay

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn (Niederösterreich) war gestern Nachmittag, gegen 14 Uhr, in einen Wald im Gemeindegebiet von Pernegg gegangen, um Forstarbeiten alleine durchzuführen. Als er eine Eiche fällen wollte, dürfte ein Ast herabgefallen sein und ihn tödlich verletzt haben. Erst in den Morgenstunden des heutigen Tages wurde der Mann dann leblos am Unfallort aufgefunden.