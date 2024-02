Flughafen-Prozess gestartet: Ex-Mehrheitseigentümer Lilihill klagte

Die öffentliche Hand hatte im vergangenen Jahr – wie berichtet – eine Call Option gezogen und damit wieder die Mehrheit des Flughafens Klagenfurt übernommen, wogegen Lilihill protestiert und rechtliche Schritte angekündigt hatte. Die Verhandlung wird am 18. Juni fortgesetzt. Im aktuellen Prozess am Handelsgericht Wien sind die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) als 80-Prozent-Eigentümer des Flughafens, die Stadt Klagenfurt (20-Prozent-Eigentümer) sowie die Flughafen-Betriebsgesellschaft die Beklagten.

Parteieneinvernahmen im Juni

Wie K-BV-Vorstand Martin Payer am Dienstag auf APA-Anfrage sagte, habe die Richterin ausgelotet, ob die Möglichkeit für einen Vergleich bestünde, was aber von beiden Seiten ausgeschlossen wurde. Bei der nächsten Tagsatzung am 18. Juni sollen die Parteieneinvernahmen stattfinden, bis dahin wurden von der Richterin Schriftsätze angefordert, in denen die Parteien Stellungnahmen abgeben können. Lilihill habe am Dienstag außerdem eine Reihe von Zeugen genannt, die befragt werden sollen.

Das ist passiert

Lilihill, die Gesellschaft von Immobilienentwickler Franz Peter Orasch, hatte im Jahr 2018 die Mehrheit des Klagenfurter Flughafens übernommen, K-BV und Stadt Klagenfurt hielten ab diesem Zeitpunkt nur mehr eine Sperrminorität. Anfangs hatte Lilihill hochtrabende, hunderte Millionen Euro schwere Ausbaupläne für den Flughafen präsentiert, die aber nie umgesetzt wurden. Vorwürfe wurden laut, dass Orasch eher die Entwicklung der nicht betriebsnotwendigen Grundstücke als den Flugbetrieb im Auge habe. Während die SPÖ sich abwartend gab, pochte Koalitionspartner ÖVP beharrlich auf einen Rückkauf. Vertraglich war festgelegt worden, dass ein solcher möglich ist, wenn die Passagierzahl am Flughafen Klagenfurt in einem Jahr unter 100.000 sinkt. Das war sowohl 2021 als auch 2022 der Fall. Im vergangenen Jahr und nach geschlagener Landtagswahl winkte die Neuauflage der rot-schwarzen Regierungskoalition den Rückkauf schließlich durch. Dabei wurden Lilihill rund 4 Millionen Euro überwiesen – Geld, das die Gesellschaft trotz ihrer Ansicht, noch Eigentümer zu sein, bis dato nicht rücküberwiesen hat, sagte Payer. (APA / 13.02.2024)