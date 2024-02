Über 2,5 Millionen Nächtigungen: Kärnten bleibt Camping-Spitzenreiter

Insgesamt 8,4 Millionen Übernachtungen haben die heimischen Camping- und Stellplätze im vergangenen Jahr verbucht, was immerhin einem Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. „Die Begeisterung für den Camping-Lifestyle wird immer größer und die Vorzüge – vor allem die Flexibilität und das Freiheitsgefühl – werden von immer mehr Leuten geschätzt“, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Club (ÖCC).

Wo die meisten Österreicher gecampt haben

Die Top-Campingdestinationen in Österreich sind Kärnten mit über 2,5 Millionen Nächtigungen und Tirol mit etwas über 2,3 Millionen. Am Podium gelandet ist auch Salzburg mit immerhin noch etwas mehr als 950.000 Nächtigungen. Gleich dahinter auf Platz 4 folgt die Steiermark (knapp 716.000 Nächtigungen). Kärnten war übrigens auch schon in den Vorjahren klare Camping-Destination Nummer 1 in Österreich. In jedem der vergangenen vier Jahre war man deutlich über zwei Millionen Nächtigungen.

Diese Destinationen sind im Ausland bei Österreichern beliebt

„Abseits der heimischen Campingplätze sind vor allem Kroatien, Italien, Skandinavien und Griechenland beliebte Reiseziele österreichischer Camper. Bei Fernreisen stehen die USA, Kanada, Island, Australien und Neuseeland besonders hoch im Kurs“, weiß Mehlmauer. Sowohl im In- als auch im Ausland gilt: Unbedingt vorab über die Camping-Regeln der jeweiligen Region bzw. des Landes informieren.