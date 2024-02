Ein Training mit den EM-Helden: „Viele Kinder waren mit dabei“

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 13:42 / ©Holding Graz

Bei einem gemeinsamen Training mit den Jugendtrainern der HSG Holding Graz zeigten die drei EM-Helden neugierigen Schülern Handball. Nach einem Gruppenfoto wurde das Training noch mit Autogrammen und Fotos beendet.

„Wir hoffen, dass wir viele Schüler begeistern konnten“

„Es freut uns, dass das Probetraining so gut angekommen ist und so viele Kinder mit dabei waren. Wir hoffen, dass wir viele Schüler begeistern konnten und die Kids auch künftig bei uns im Training begrüßen können“, so HSG Holding Graz Clubmanager Michael Schweighofer.