Wolf oder Hund? Das hat ein besorgter Vorarlberger wirklich gesehen

Gestern, in den späten Nachmittagsstunden, ist bei der Polizei in Feldkirch (Vorarlberg) die Meldung einer Wolfssichtung im Ortsgebiet eingegangen. Dieser würde dort herumstreunen, hieß es am Telefon. Mehrere Polizeistreifen sind daraufhin zum betreffenden Bereich gefahren. Gleichzeitig wurden aber auch Erhebungen durchgeführt, die ergaben, dass in dem Gebiet ein wolfsähnlicher Hund gehalten werde.

Hund sah Wolf „sehr ähnlich“

Von den Polizeistreifen wurden daraufhin zwei frei laufende Hunde finden, wobei einer einem Wolf „sehr ähnlich“ sah, wie die Polizei erklärt. Beide Tiere konnten von den Beamten zu einem eingezäunten Grundstück gebracht werden. Der verantwortliche Hundebesitzer war zwischenzeitlich bei seinem Haus eingetroffen und bestätigte der Polizei vor Ort, dass es sich bei seinem Hund um einen tschechisch-slowakischen Wolfshund handeln würde. Wie die beiden Hunde ausbüchsen konnten, ist nicht klar.