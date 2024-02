Raubüberfall auf Drogerie: Mann bedroht Angestellte mit Küchenmesser

Am gestrigen Montag, den 12. Februar gegen 18.40 Uhr, hat ein vorerst unbekannter Täter eine Drogerie in Wels betreten und dort die Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht. Er forderte sie dazu auf, das gesamte Geld herauszugeben. Im Zuge der darauf folgenden Fahndung wurde ein 30-jähriger Mann ausgeforscht und als Täter identifiziert. In seinem Zimmer wurden schließlich auch die Tatwaffe und die gesamte Raubbeute sichergestellt. Die 44-jährige Angestellte wurde bei den Vorfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock, wie die Polizei berichtet. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.