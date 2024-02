Grazerin wird zur Lebensretterin: Baby und Opa aus Mur gerettet

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 15:39 / ©5 Minuten

Ein älterer Mann, vermutlich der Großvater, klammerte sich an ein fünf Monate altes Baby, beide drohten in die kalten Fluten der Mur zu stürzen. Ute L., passionierte Läuferin, zögerte keine Sekunde. Gegen 14.30 Uhr kletterte sie die Uferböschung hinunter, um dem Mann und dem Baby zu Hilfe zu eilen. Ute berichtete gegenüber „MeinBezirk“, dass der Mann seltsamerweise keine Hilferufe von sich gab, doch für sie war augenblicklich ersichtlich, dass etwas nicht in Ordnung war. Der Großvater stand bis zum Bauchnabel im Wasser, und das Baby war bereits aus dem Kinderwagen gefallen.

Mutiger Einsatz am Flussufer

Der dramatische Unfall ereignete sich, als der Kinderwagen über einen ungesicherten Abhang rollte. Der Großvater versuchte, das Baby zu retten, verlor jedoch die Kontrolle über den Wagen. Ute L., die zufällig nach dem Vorfall eintraf, wurde zur Lebensretterin im Laufdress. Trotz der noch ungeklärten Ursachen des Unfalls handelte Ute L. sofort. Sie übernahm das durchnässte Baby, während der Großvater Schwierigkeiten hatte, aus eigener Kraft die Böschung zu erklimmen.

Großvater in Not: Diabetes als möglicher Auslöser

Der geschockte Großvater berichtete, dass er an Diabetes leide, was möglicherweise zu Schwindelgefühlen und dem Verlust der Kontrolle über den Kinderwagen führte. Der Unfallort war an dieser Stelle des Spazierwegs weder durch einen Zaun noch ein Geländer gesichert.

Heldentat: Grazer Krankenschwester mobilisiert Hilfe

Die Heldentat von Ute L. endete nicht hier. Gemeinsam mit anderen Passanten alarmierte sie den Notarzt und die Polizei, um sicherzustellen, dass weitere Hilfe rechtzeitig eintraf. Ihre schnelle Reaktion und selbstlose Tat retteten nicht nur den Großvater und das Baby aus einer gefährlichen Situation, sondern zeigten auch, wie Hilfsbereitschaft und Einsatzbereitschaft Leben retten können.