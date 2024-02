Nach Todes-Tragödie um Fünffach-Mama: Villacher Nagelstudio will spenden

Eigentlich war Brigitte L. kerngesund, als sie mit Freunden im Jänner dieses Jahres in Deutschland unterwegs war. Doch dann ging alles ganz schnell. Erst soll sie Kopfschmerzen bekommen haben, danach hat sie das Bewusstsein verloren. Im Krankenhaus wurde schließlich eine Hirnblutung diagnostiziert – sie starb – wir haben berichtet.

Ältere Tochter möchte Vormundschaft für Geschwister übernehmen

Zurückgeblieben sind fünf Kinder im Alter von 16 bis 25 Jahren, Brigitte L. war alleinerziehend. Eine der älteren Töchter möchte die Vormundschaft für die jüngsten Kinder übernehmen. „Es kommt kein anderer in Frage“, erzählte sie gegenüber 5 Minuten. Da man jetzt teilweise auch auf Spenden angewiesen ist, hat man ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto: Konto: „Leitner/Heath“

IBAN: AT10 3949 6000 0192 8613

Verwendungszweck: Leitner/Heath

„Wir haben sie auch als Mensch lieb gewonnen“

Zusätzlich zu dem Spendenkonto möchte jetzt aber auch ein Villacher Nagelstudio in der St. Magdalener Straße den Kindern in dieser schrecklichen Situation helfen. In diesem war Brigitte L. nämlich Kundin. „Wir haben sie auch als Mensch lieb gewonnen“, heißt es nun in einem Posting des Nagelstudios „Jasmin“. Man wolle auf nun helfen, so gut es geht und möchte am 24. Februar die gesamten Erlöse von Wimpernverlängerungen und Nageldesign an die Kinder der Verstorbenen spenden. Wollt ihr nun helfen und gleichzeitig euch etwas Gutes tun, findet ihr die Kontaktdaten in der Infobox unten.