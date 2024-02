Bei Einwohnerzahl: Salzburg hat jetzt KÃ¤rnten Ã¼berholt

Mit 1. Jänner 2024 haben in Österreich knapp 9,16 Millionen Menschen gelebt und damit immerhin 55.221 Personen mehr als Anfang 2023. „Österreichs Bevölkerung wächst weiterhin, allerdings nicht mehr so stark wie zuletzt“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Das größte Plus verzeichnete Wien, der Anteil an ausländischen Staatsbürgern hat binnen eines Jahres von 19 auf 19,7 Prozent zugenommen – mehr dazu hier.

Bevölkerung in Kärnten am schwächsten gestiegen

Am geringsten aber fiel das Bevölkerungswachstum in Kärnten aus – und das hat Folgen. Damit hat das südlichste Bundesland nämlich ab sofort auch offiziell weniger Einwohner als der nördliche Nachbar Salzburg. Da in Kärnten die Bevölkerung nur um 0,1 Prozent auf 569.835 Personen angewachsen ist, konnte Salzburg mit einem Wachstum von 0,6 Prozent auf 571.528 Einwohner auf Platz 6 vorrücken. Weniger Einwohner als Kärnten haben von den österreichischen Bundesländern damit nur noch Vorarlberg und das Burgenland. Mit 1. Jänner 2023 lag Salzburg noch um knapp 600 Einwohner hinter Kärnten.