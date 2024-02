160 Personen evakuiert, nachdem 27-Jährige Brand in Betreuungsheim legt

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 17:33 / ©5 Minuten

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr im Erdgeschoss der Einrichtung in einem Einzelzimmer, in dem eine 27-jährige Frau untergebracht war. Fünf Personen wurden infolge des Brandes in Krankenhäuser gebracht.

Rettungsaktion: Über 160 Evakuierungen

Mehrere Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung reagierten sofort und brachten nicht nur die betroffene Frau, sondern auch andere Bewohnerinnen, Bewohner und das Personal in Sicherheit. Über 160 Menschen wurden innerhalb kürzester Zeit evakuiert. Die Feuerwehr Kindtal rückte umgehend aus und löschte den Brand effizient. Das Rote Kreuz war ebenfalls vor Ort, versorgte die Betroffenen medizinisch, und mehrere Mitarbeiter, die leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, wurden in das LKH Hochsteiermark gebracht.

27-Jährige wegen psychischem Ausnahmezustand im Krankenhaus

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die 27-Jährige den Brand aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes selbst gelegt haben. Obwohl sie selbst offenbar unverletzt blieb, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die vorübergehend evakuierten Bewohner ihre Zimmer wieder beziehen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.