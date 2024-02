ORF-Programmänderung? Das sagt „Tagespresse“ über den Villacher Fasching

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 17:59 / ©Fotomontage: ViFa/Knaus & Screenshot Tagespresse.at

In dem Artikel des Satire-Portals steht geschrieben, dass der „ORF“ mit einer spontanen Programmänderung überrasche. Demnach würde man ab 20.15 Uhr statt dem Villacher Fasching doch lieber das Wetter-Panorama zeigen. Der Grund: Dieses sei sowohl lustiger als auch spannender, so die „Tagespresse“. Zudem würde das Wetter-Panorama auch mit einer höheren Pointendichte überzeugen. Lieber würde der „ORF“ daher „Bilder von Skihütten aus dem Paznauntal und Sessellifte aus Saalbach-Hinterglemm“ zeigen, heißt es in dem satirischen Artikel weiter.

Artikel ist nichts weiter als Satire

Aber keine Sorge, wir haben extra für euch noch einmal nachgeschaut: Beim Artikel handelt es sich tatsächlich um nichts anderes als Satire. Ab 20.15 Uhr läuft das „Best Of“ der Villacher Faschingssitzungen ganz normal auf ORF2, wie angekündigt und ohne Programmänderung.