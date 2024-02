Zwei Wolfsrudel in Kärnten – und schon darf Nächster geschossen werden

Während das Wolfsrudel in und um Villach weiterhin besteht, dürfte jenes in der Kreuzeckgruppe von Wilderern aber wieder ausgerottet worden sein. „Geradezu verzweifelt versucht der dafür zuständige Politiker und passionierte Jäger Martin Gruber (ÖVP) den Wölfen am Dobratsch auf den Pelz zu rücken“, so Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Das, obwohl sogar Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald nichts gegen Wölfe am Dobratsch einzuwenden hat, wie er kürzlich in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ betonte.

Will man Wolfs-Paarungszeit ausnutzen?

„Da jetzt Paarungszeit ist und verliebte Wölfe eher unaufmerksam sind, wird wohl versucht, das auszunützen“, vermutet Balluch. Betroffen sind diesmal – wie immer – die Reviere zwischen Villach und Bleiberg bis Afritz. Da die Wölfe keine Weidetiere rissen aber Gehöften zu nahe kamen – zuletzt in Heiligengeist – wurden sie kurzerhand als Risikowölfe eingestuft. „Da kam wohl einer wieder der Großmutter vom Rotkäppchen zu nahe“, scherzt ein Mitarbeiter von Balluch. Sogar Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will nichts gegen Wölfe in Kärnten haben, wie er in einem Gespräch mit 5 Minuten kürzlich verriet. „Es darf aber zu keinen Übergriffen kommen, die EU-Recht widersprechen würden“, wünschte er sich.

©zVg In diesen Gebieten darf der Villacher „Risikowolf“ geschossen werden.

„Nur einige Jungjäger haben Lust, sich eine Wolfstrophäe zu holen“

Gerade das vermutet aber Balluch und prüft mehrere Möglichkeiten, Gruber anzuzeigen. In Villach zeigt sich die Jägerschaft gelassen: „Abgesehen davon, dass derzeit kaum einer jagen geht, haben nur einige Jungjäger Lust, sich eine Trophäe vom Wolf zu holen. Dazu sind die Wölfe trotz Paarungszeit noch immer sehr vorsichtig und schwer zu bejagen“, so ein Jäger in einem Gespräch mit 5 Minuten.

Werden im Mai wieder Jungwölfe geboren?

Seitens des WWF blickt man mit Sorgen auf Kärnten: „Gerade jetzt beginnt wieder die Paarungszeit. Es ist davon auszugehen, dass im Mai wieder Jungwölfe geboren werden. Damit die jungen Wölfe lernen, dass Schafe keine leichte Beute sind, muss Kärnten die Blockadehaltung beim Herdenschutz aufgeben und die Landwirte endlich vollumfassend beim Schutz ihrer Tiere unterstützen“, fordert Christian Pichler vom WWF.

Herdenschutz als „wirksamstes Mittel“

Und: „Der Herdenschutz hat sich in anderen Ländern und auch in Tirol längst als wirksamstes Mittel zur Vermeidung von Weidetier-Rissen erwiesen. So wurde in Tirol in den letzten drei Jahren kein einziges der 1.600 fachgerecht geschützten Schafe in den Pilotregionen attackiert, obwohl regelmäßig Wölfe nachgewiesen wurden. Abschüsse von Wölfen reduzieren Nutztierverluste hingegen nicht entscheidend, können in der sensiblen Phase der Jungenaufzucht aber beim Verlust eines Elternteils den grausamen Hungertod der Jungwölfe bedeuten.“

Wolfs-Monitoring weist sieben Wolfsrudel in Österreich nach

Dazu vermerkte der WWF: Im Jahr 2023 wurden wieder sieben Wolfsrudel in Österreich nachgewiesen. Das zeigen die Ergebnisse des Wolfs-Monitorings, die jetzt vom „Österreichzentrum Bär Luchs Wolf“ veröffentlicht wurden und hier nachzulesen sind.